Großbrand mit einem Verletzten in Görlitz

Görlitz (dpa/sn) - Bei einem Großbrand in einem alten Backsteingebäude in Görlitz ist am Montag ein Mann verletzt worden. Dort befinden sich unter anderem eine Autoreparaturwerkstatt und weitere Auto-Serviceunternehmen. Der Besitzer der Werkstatt habe leichte Brandwunden erlitten, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Görlitz. Zudem hätten weitere Menschen leichte Rauchgasvergiftungen erlitten.

Nach Polizeiangaben waren zunächst auf dem Hof der Autowerkstatt abgestellte Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Flammen griffen demnach jedoch auf das Gebäude über, in dem sich eine Autoglaserei und eine Lackiererei befindet.

Das Feuer habe sich rasant ausgebreitet, sagte auch der Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte seien um kurz vor 14 Uhr ausgerückt, beim Eintreffen habe das Gebäude bereits komplett gebrannt. Erst gegen 18.30 Uhr sei das Feuer unter Kontrolle gewesen, mehr als 100 Einsatzkräfte seien daran beteiligt gewesen. Zunächst hatte "Tag 24" über den Brand berichtet.