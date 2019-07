Zwei Brände nach Blitzeinschlag im Westen Niedersachsens

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwege/Gölenkamp (dpa/lni) - Im Westen Niedersachsens haben Blitzeinschläge am Samstag zwei Brände ausgelöst. Erst wurde während kräftiger Gewitter am Nachmittag ein Gebäudebrand im Landkreis Osnabrück gemeldet, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dort war der Blitz in einem Schuppen in Glandorf im Ortsteil Schwege eingeschlagen. Verletzte gab es nicht, es entstand nur geringer Sachschaden. In der Grafschaft Bentheim schlug wenig später der Blitz in einem Gebäude in der Gemeinde Gölenkamp ein und setzte es in Brand. Betroffen war laut Polizei ein bäuerliches Anwesen, die Löscharbeiten dauerten am frühen Abend an. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen auch hier nicht.

"Es gab recht verbreitet kräftige Gewitter im Norden Deutschlands", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Hamburg am Abend. "Betroffen war zunächst der Nordwesten, auch Niedersachsen. Dort gab es Starkregen, teilweise Hagel und auch Sturmböen."