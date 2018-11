Wohnhaus und Garage in Flammen: Brandursache unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Goch (dpa/lnw) - Bei einem Brand in Goch im Kreis Kleve sind in der Nacht zum Donnerstag ein frei stehendes Wohnhaus und eine Garage komplett ausgebrannt. Die Einsatzkräfte brachten die Flammen nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am frühen Donnerstagmorgen unter Kontrolle. Ob der in dem Haus gemeldete Mann zur Brandzeit im Gebäude war, ist nach ersten Ermittlungen noch unklar. Die Einsatzkräfte nahmen bei dem Feuer die für Gas typischen blauen Stichflammen und Zischlaute wahr, konnten jedoch zunächst weder eine Gasheizung noch eine defekte Gasflasche finden, so der Sprecher weiter. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.