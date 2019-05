Blitzeinschläge setzen Reetdächer in Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Benz/Gnevkow (dpa/mv) - Zwei Reetdachhäuser sind im Nordosten nach Blitzeinschlägen in Brand geraten. In Balm (Benz) auf der Ostseeinsel Usedom konnte sich ein allein lebender 79-jähriger Bewohner ins Freie retten, als der Dachstuhl des Hauses nach einem Blitzeinschlag am Montagabend in Brand geriet, wie die Polizei mitteilte. Das Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Polizei ging von einem Sachschaden von etwa 200 000 Euro aus.

In Letzin (Gnevkow) schlug ein Blitz in das Reetdach eines derzeit unbewohnten Ferienhauses ein. Der Dachstuhl stand bei Eintreffen der Feuerwehr den Angaben zufolge vollständig in Flammen. Nach Abschluss der Löscharbeiten war das Haus unbewohnbar. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 15 000 Euro.