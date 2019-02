Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gifhorn (dpa/lni) - Ein Mann ist bei einem Hausbrand in Gifhorn schwer verletzt worden. Seine Nachbarn hatten am Freitag Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Einsatzkräfte retteten den Mann aus seiner brennenden Wohnung und brachten ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst unklar. Der entstandene Schaden liegt den Angaben zufolge bei 150 000 Euro.