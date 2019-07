Direkt aus dem dpa-Newskanal

Winkel (dpa/lrs) - Beim Pressen von Strohballen ist in der Eifel ein Brand entstanden. Insgesamt seien etwa drei Hektar Wiese verbrannt, teilte die Polizei in Daun am Donnerstag mit. Zuvor war Stroh in Brand geraten, die Ermittler vermuten als Ursache einen Zusammenhang mit der Pressung in der Maschine und den hohen Lufttemperaturen. Auf dem trockenen Boden auf der Wiese in Winkel breiteten sich am Mittwochvormittag die Flammen rasch aus, die Feuerwehr löschte den Brand.