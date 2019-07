Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rot am See (dpa/lsw) - Ein Traktor samt Heuballenpresse ist in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) während der Feldarbeit in Flammen aufgegangen. Eine 22 Jahre alte Frau hatte mit dem Fahrzeug gearbeitet, als es wohl wegen eines technischen Defekts zu brennen begann, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau brachte sich am Montag unverletzt in Sicherheit, die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand ein Schaden von mindestens 250 000 Euro.