Gera (dpa/th) - Nach einem Brand ist am Montag in Gera in einem Haus ein Toter entdeckt worden. Dabei handelt es sich um einen 59 Jahre alten Mann, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur Todesursache und zur Brandursache dauerten zunächst an. Nach ersten Erkenntnissen lagen laut Polizei im Zusammenhang mit dem Tod des Mannes keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Weitere Details wurden nicht genannt.