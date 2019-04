Ursache für Brand in Torfwerk weiter unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Georgsdorf (dpa/lni) - Bei einem Großbrand in einem Torfwerk in Georgsdorf in der Grafschaft Bentheim haben Feuerwehrleute am Osterwochenende stundenlang gegen die Flammen gekämpft. Die Brandursache ist noch unklar. Laut Polizei werden die Brandermittler erst am Dienstag ihre Arbeit aufnehmen. Das Feuer war am Samstag zuerst in einem Palettenlager der Firma ausgebrochen und breitete sich dann auf eine Torfhalde aus. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 250 000 Euro. Gebäude wurden allerdings nicht beschädigt.

Insgesamt beschädigte das Feuer eine Fläche von rund 400 bis 500 Quadratmetern Torf. Die etwa 70 Einsatzkräfte kämpften stundenlang gegen die meterhohen Flammen. Verletzt wurde niemand.