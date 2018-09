Brennende Altreifen: schwarze Rauchwolke über Gelsenkirchen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Brennende Altreifen haben in Gelsenkirchen für eine weithin sichtbare Rauchwolke gesorgt. Auf dem Gelände eines Altreifenhändlers waren am Donnerstag rund 500 Reifen in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. Verletzt wurde niemand. Die Ursache war zunächst unbekannt. Zeitweise wurde die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Rund eine halbe Stunde qualmte es stark, dann hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Vier Löschzüge mit rund 40 Einsatzkräften bekämpften das Feuer. "Die Rauchwolke ging deutlich über das Stadtgebiet hinaus", sagte Feuerwehr-Sprecher Frank Gies.