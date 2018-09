Feuer in Unterkunft für Flüchtlinge: Kein Anschlag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geislingen an der Steige (dpa/lsw) - In einer Unterkunft für Flüchtlinge in Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) hat es am Freitagmorgen gebrannt. Alle etwa 20 Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, teilte die Polizei mit. Vier von ihnen seien wegen des Verdachts auf eine mögliche Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. "Wir haben keine Hinweise, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, einen Anschlag schließen wir aus", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm. Der Brand in der Anschlussunterkunft für Flüchtlinge war den Angaben zufolge gegen 5.20 Uhr gemeldet worden, die Feuerwehr erklärte ihn um 6.30 Uhr für gelöscht. Experten der Kriminalpolizei nahmen Ermittlungen zur Klärung der konkreten Brandursache auf.

Asylsuchende, die auf Dauer bleibeberechtigt sind, sowie Kontingentflüchtlinge dürfen ihren Wohnsitz in Deutschland frei wählen. Finden sie jedoch keine geeignete Wohnung, kommen sie in einer sogenannten Anschlussunterbringung unter, für die die Kommunen zuständig sind. Das können Gemeinschaftsunterkünfte oder Wohnungen sein. Davor sind Flüchtlinge in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (Lea) untergebracht.