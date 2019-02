Senior stirbt bei Brand in Geisenheim: Ursache weiter unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geisenheim (dpa/lhe) - Beim Brand einer Altenwohnanlage in Geisenheim (Rheingau-Taunus-Kreis) ist am Montagabend ein 69 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. 27 weitere Senioren wurden aus dem Gebäude in der Hospitalstraße geholt und in Sicherheit gebracht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Ursache des Brandes sei weiter unklar. Am Dienstag seien Ermittler der Kriminalpolizei vor Ort gewesen. Ergebnisse gebe es aber noch nicht, sagte ein Polizeisprecher. Aufgrund einer starken Rauchentwicklung in dem Seniorenheim seien die Räume derzeit nicht bewohnbar. Wie die Polizei berichtet, kommen die Bewohner vorerst bei Angehörigen oder in Krankenhäusern unter.