Senior stirbt bei Brand in Geisenheim: Gebäude evakuiert

Geisenheim (dpa/lhe) - Beim Brand einer Altenwohnanlage in Geisenheim (Rheingau-Taunus-Kreis) ist am Montagabend ein 69 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. 27 weitere Senioren wurden aus dem Gebäude in der Hospitalstraße geholt und in Sicherheit gebracht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand, der sich im ersten Obergeschoss des Gebäudes entzündet hatte, am Abend vollständig löschen. Die Räume sind jedoch vorerst unbewohnbar, weshalb die Bewohner bei Angehörigen oder in Krankenhäusern unterkamen. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.