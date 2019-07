Feuer vernichtet Bootslagerhalle in Geesthacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geesthacht (dpa/lno) - Ein Feuer hat am Dienstag eine Bootslagerhalle in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg zerstört. In der Halle verbrannten nach Angaben der Feuerwehr mehrere Boote und Traktoren. Als die Einsatzkräfte gegen 14.40 Uhr am Brandort eintrafen, brannte die Halle bereits in voller Ausdehnung, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Löscharbeiten wurden durch starken Wind erschwert. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt, doch die Halle war nicht mehr zur retten. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit rund 50 Kräften im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar.