Feuer zerstört Einfamilienhaus im Emsland

Geeste (dpa/lni) - Ein Einfamilienhaus im Landkreis Emsland ist durch ein Feuer fast komplett zerstört worden, verletzt wurde niemand. Der Brand war am Samstag in einem Kinderzimmer im Bereich des Wickeltischs ausgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Eltern und ihre fünf Kinder im Alter von fünf Monaten bis neun Jahren konnten sich selbstständig aus dem Haus in Geeste retten. Die Feuerwehr war schnell am Ort und löschte den Brand, die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.

Das Haus ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf etwa 30 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angrenzende Gebäude wurden vom Feuer nicht beschädigt.