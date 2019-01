Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geeste (dpa/lni) - Bei einem Brand auf einem Campingplatz in Geeste im Emsland sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ging in der Nacht zum Samstag ein Bungalow in Flammen auf und brannte aus. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache war noch unklar.