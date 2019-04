Einfamilienhaus in Geeste durch Feuer zerstört

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geeste (dpa/lni) - Ein Einfamilienhaus in Geeste (Landkreis Emsland) ist am Samstagmorgen durch ein Feuer fast vollständig zerstört worden. Verletzt wurde bei dem Brand in der Ortschaft Osterbrock niemand, wie die Polizei mitteilte. Eine in dem Haus wohnhafte siebenköpfige Familie, die Eltern und fünf Kinder, konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Ursache für das Feuer war zunächst noch unklar. Einem Sprecher zufolge ist das Haus durch das Feuer unbewohnbar geworden, es entstand ein hoher Gebäudeschaden. In der Nähe liegende Gebäude wurden durch den Brand nicht beschädigt.