Wohnungsbrand mit fünf Leichtverletzten: 70 000 Euro Schaden

Cloppenburg (dpa/lni) - In einem Zweifamilienhaus in Garrel (Landkreis Cloppenburg) hat es am frühen Dienstagmorgen gebrannt. Die fünf Bewohner einer Wohnung wurden durch den Rauch leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach war das Feuer aus bislang unbekannter Ursache im Obergeschoss ausgebrochen und zerstörte ein komplettes Zimmer. Die übrigen Räumlichkeiten der Wohnung sind ebenfalls vorerst unbewohnbar. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit 40 Einsatzkräften schnell vor Ort und verhinderte das Übergreifen der Flammen auf die Wohnung im Erdgeschoss. Der Sachschaden wird auf 70 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten zunächst an.