Verletztes Kind bei Scheunenbrand

Gardelegen (dpa/sa) - Beim Vollbrand einer Scheune in Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel ist ein zehnjähriger Junge wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt worden. Eine 17-Jährige erlitt einen Schock, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer war am Sonntagabend aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Familie konnte sich in Sicherheit bringen. Auch die fünf Kühe im Stall sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge seien rechtzeitig weggebracht worden. Feuerwehrleute konnten bis zum späten Abend verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude wie ein Wohnhaus übergriffen. Zur Schadenshöhe konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.