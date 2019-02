Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fritzlar (dpa/lhe) - In einem Hotel am Marktplatz von Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis) hat es in der Nacht zum Freitag gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, gelangten alle Hotelgäste unbeschadet ins Freie, wo sie von den Rettungskräften betreut wurden. Die Feuerwehr löschte den Brand, der aus ungeklärter Ursache in der Hotelküche ausgebrochen war. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.