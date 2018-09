Hoher Schaden nach Brand in Fabrik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friesoythe (dpa/lni) - Bei einem Großbrand in einer Betriebshalle in Friesoyte (Landkreis Cloppenburg) ist in der Nacht zum Sonntag ein Sachschaden von mindestens 100 000 Euro entstanden. Ein Arbeiter habe zunächst eine in Flammen stehende Maschine entdeckt und den Notruf gewählt, sagte eine Polizeisprecherin. Als die Einsatzkräfte anrückten, hatte sich das Feuer allerdings den Angaben zufolge schon auf die Halle ausgebreitet. Erst nach mehreren Stunden war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Wie das Feuer entstehen konnte, ist noch unklar.