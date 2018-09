Rund 30 000 Euro Schaden bei Brand in Ernstroda

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedrichroda (dpa/th) - Ein Brand in einem leerstehenden Wohnhaus in Ernstroda (Kreis Gotha) hat einen Schaden von etwa 30 000 Euro hinterlassen. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen aus bislang unbekannter Ursache in dem Haus mit einem angrenzenden ehemaligen Sägewerk ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen von neun Feuerwehren aus der Umgebung stand der Gebäudekomplex in Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren konnten das Feuer noch in der Nacht löschen. Kriminaltechniker untersuchten am Samstag den Gebäudekomplex zur Brandursache. Die "Alte Hauptstraße" in Ernstroda war wegen Sicherungsarbeiten an den stark beschädigten Gebäuden am Samstagnachmittag weiter gesperrt.