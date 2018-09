Brand in leerstehendem Wohnhaus bei Friedrichsroda

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedrichsroda (dpa/th) - In einem leerstehendem Wohnhaus bei Friedrichsroda (Landkreis Gotha) ist ein Feuer ausgebrochen und hat hohen Sachschaden verursacht. Der Brand war in der Nacht zu Samstag gemeldet worden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache breitete sich das Feuer in dem Gebäude aus, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand noch in der Nacht löschen. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Schaden auf 30 000 Euro.