Zwei Brände in Frankfurt: Feuer in Sauna technischer Defekt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein technischer Defekt hat vermutlich das Feuer in einer Sauna im Frankfurter Rebstockbad verursacht. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Brand war am Montag im Technikbereich der Sauna ausgebrochen. Sie musste geräumt werden. Bei den Löscharbeiten zog sich ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen zu. Der Schwimmbad-Betrieb konnte noch am Abend weitergehen. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 25 000 Euro.

Ebenfalls am Montag brach in der Kleinmarkthalle in der Frankfurter Altstadt ein Feuer aus. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es im Untergeschoss im Bereich einer Kühlanlage. Brandursache sowie Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt. Die Kleinmarkthalle sei für etwa eine Stunde entraucht worden, nachdem die Feuerwehr das Feuer gelöscht hatte.