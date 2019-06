Aufladen eines Akkus verursacht Wohnungsbrand in Frankfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Aufladen eines Akkus für E-Bikes hat in Frankfurt einen Wohnungsbrand verursacht. Dabei erlitt der 60 Jahre alte Bewohner am Samstagmorgen eine Rauchgasvergiftung, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ermittlungen zufolge habe der Mann den Akku in eine Ladestation gesteckt, danach sei entweder das Gerät oder der Akku selbst aus bisher unbekannten Gründen in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand im Stadtteil Bornheim. Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden auf 60 000 Euro.