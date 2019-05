70-Jähriger bei Wohnungsbrand verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 70-Jähriger ist bei einem Wohnungsbrand in Frankfurt verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brach das Feuer aus zunächst unbekannten Gründen am Dienstagabend im Stadtteil Oberrad im Schlafzimmer des Mannes aus und breitete sich von dort auf die anderen Räume aus. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auch eine 29 Jahre alte Frau in der Wohnung. Sie blieb laut Polizei unverletzt. Der 70-Jährige erlitt Brandverletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Wohnung des Mannes war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden den Angaben zufolge durch das Feuer nicht beschädigt. Die Ermittler schätzen des Gesamtschaden auf 250 000 Euro.