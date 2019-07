Brand auf Feld bei Flörsheim: A3 teilweise gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa) - Beim Pressen von Strohballen ist am Rand von Flörsheim ein etwa zehn Hektar großes Feld in Brand gesetzt worden. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten ein Teil der Autobahn 3 in Richtung Würzburg sowie weitere angrenzende Straßen am Donnerstagnachmittag für 40 Minuten gesperrt werden, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Die Maschine, die an einen Traktor angekoppelt war, habe aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Durch das trockene Stroh habe sich der Brand rasch verbreiten können, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mehr als 200 000 Euro geschätzt.