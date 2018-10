Brückenbrand in Flöha: Vielleicht technische Ursache

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flöha/Chemnitz (dpa/sn) - Nach dem Brand einer Fußgängerbrücke am Freitagnachmittag in Flöha (Landkreis Mittelsachen) ist eine technische Ursache nicht ausgeschlossen. Das gaben die Ermittler auf der Basis ihrer bisherigen Erkenntnisse am Samstag bekannt. Die Untersuchung des Brandortes dauert weiter an, wie die Polizei in Chemnitz mitteilte. Auch nach derzeitigem Stand sei niemand verletzt worden, allerdings erheblicher Sachschaden entstanden. Dessen Höhe kann noch nicht beziffert werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr hatte die Flammen zwar rasch unter Kontrolle, konnte aber die Zerstörung des Bauwerks nicht verhindern.