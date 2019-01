Hoher Schaden durch Brand in landwirtschaftlichem Betrieb

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Euskirchen (dpa/lnw) - Ein Großbrand in einem landwirtschaftlichen Betrieb hat für einen stundenlangen Einsatz von mehr als hundert Feuerwehrleuten in Euskirchen gesorgt. Der Schaden des Feuers, das in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen war, liege nach ersten Schätzungen bei mehreren Millionen Euro, sagte der Einsatzleiter. Auf dem Gelände im Ort Dom-Esch hätten auch eine Festhalle und eine Biogasanlage gebrannt. Gebäudeteile seien stark einsturzgefährdet. Die Feuerwehr kämpfte die Nacht über mit etwa 120 Einsatzkräften gegen die Flammen. Am Morgen war der Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, die Brandursache war zunächst unklar.