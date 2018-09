Brandstiftung: vier Brände in einer Nacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag an vier Orten der Stadt Esslingen am Neckar Feuer gelegt. Bei einem der Brände wurde die Fassade der Bundesagentur für Arbeit beschädigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen brannten unter anderem ein mobiler Verkaufsstand, Kartons in einem Einkaufszentrum und Abfallsäcke auf einem Gehweg. Die Feuerwehr konnte in allen vier Fällen die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 40 000 Euro. Von einem Zeugenaufruf erhofften sich die Ermittler weitere Hinweise auf den oder die Täter.