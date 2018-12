Brandstiftung in Esslingen: Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Esslingen (dpa/lsw) - Kurz nach einem Wohnhausbrand in Esslingen am Neckar hat die Polizei in der Nacht zum Freitag einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Ein 25-Jähriger aus Esslingen sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilte sie am Freitag mit. Der Mann soll am Donnerstagabend im Inneren des zu einer Gärtnerei gehörenden Wohnhauses Feuer gelegt zu haben. Weitere Menschen waren nicht im Gebäude. Eine Zeugin hatte den Brand gemeldet. Der Schaden wurde laut Polizei auf mindestens 50 000 Euro geschätzt.

Nach einem weiteren Zeugenhinweis sei der Verdächtige wenige hundert Meter vom Brandort entfernt von Polizisten entdeckt worden. Spuren an seiner Kleidung deuteten den Angaben zufolge auf eine Beteiligung an der mutmaßlichen Brandstiftung hin. Der 25-Jährige sei wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt. Zum Motiv wurden zunächst keine Angaben gemacht.