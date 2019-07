Turnhalle brennt: Kunden müssen in Discounter ausharren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Ein großes Feuer in einer früheren Turnhalle auf einem ehemaligen Schulgelände in Essen hat am Freitag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Die Flammen breiteten sich am Nachmittag schnell auf die Halle und einen Anbau aus, wie die Feuerwehr am Abend mittelte. Demnach brannte es insgesamt auf 650 Quadratmetern. Verletzt wurde laut eines Sprecher niemand.

Über dem Brandort im nordöstlichen Stadtteil Schonnbeck stieg eine große schwarze Rauchwolke auf. Den Angaben zufolge war der Rauch wegen leichten Windes bis an die Stadtgrenze zu riechen. Bei Messungen seien aber keine bedenklichen Schadstoffe nachgewiesen worden, hieß es. Die Bevölkerung sollte Fenster und Türen geschlossen halten.

In einem Discounter gegenüber dem Einsatzort wurden die Türen ebenfalls geschlossen. Erst nach eineinhalb Stunden durften die Kunden den Markt und mit ihren Autos den Parkplatz gesammelt verlassen.

Das ehemalige Hauptschulgebäude blieb bei dem Feuer unversehrt. Immer wieder flammten abends bei den Löscharbeiten kleinere Brände auf, wie es hieß. Die Brandbekämpfung sollte bis in die Nacht andauern. Die Schadenshöhe und die Brandursache waren zunächst unklar. Laut Feuerwehr hatte es bereits am Montag ein kleines Feuer in der ehemaligen Turnhalle gegeben. Rund 90 Kräfte mehrerer Feuerwehren waren im Einsatz.