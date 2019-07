Großeinsatz: Lager für alte Matratzen und Teppiche brennt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Brennende alte Teppiche und Matratzen in einem Recyclinghof sorgen derzeit in Essen für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Auf dem Gelände in einem Industriegebiet am Rhein-Herne-Kanal brenne ein etwa 1500 Quadratmeter großer Haufen von rund acht Metern Höhe, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagnachmittag. 50 Feuerwehrleute bemühten sich, den Brand unter Kontrolle zu bringen, der aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen war. Aufgrund der hohen Außentemperaturen seien seine Kollegen in ihrer Schutzkleidung einer extremen Belastung ausgesetzt. "Der Brand ist noch lange nicht unter Kontrolle", sagte der Sprecher weiter.

Eine hohe schwarze Rauchsäule war im Ruhrgebiet kilometerweit zu sehen. Die Feuerwehr forderte die Bewohner vorsorglich auf, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei sperrte den Brandort weiträumig ab.