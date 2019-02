Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Ein Brand in einem Gebäude der Türkischen Gemeinde in Essen hat am späten Dienstag großen Schaden angerichtet. Die ehemalige Schule sei Sitz mehrerer Vereine, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf mindestens 100 000 Euro. "Ein Teil vom oberen Geschoss ist ausgebrannt", sagte eine Feuerwehrsprecherin. Verletzte habe es nicht gegeben. Weitere Details waren zunächst unbekannt.