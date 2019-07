Brennende Teppichreste sorgen für Großeinsatz in Essen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Der Brand eines riesigen Haufens alter Teppiche hat in Essen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Aus bislang unklarer Ursache war am Dienstagmittag in einem Industriegebiet auf dem Gelände eines Recyclinghofes ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein rund 1500 Quadratmeter großer Haufen Teppichabfälle von rund acht Metern Höhe in Flammen. Auch daneben gelagerte Matratzen brannten. Eine dichte schwarze Rauchwolke stieg auf und war kilometerweit im Ruhrgebiet zu sehen. Rund 20 auf dem Gelände gelagerte Schrottfahrzeuge sowie Maschinen auf dem Recyclinghof brannten aus. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr forderte die Bewohner vorsorglich auf, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Messungen rund um den Brandort hätten jedoch keine gefährlichen Werte ergeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Polizei sperrte den Brandort weiträumig ab.

Am frühen Abend war das Feuer weitgehend unter Kontrolle. Es sei aber davon auszugehen, dass die Arbeiten am Einsatzort noch bis zum nächsten Morgen andauern werden, so der Sprecher weiter. Die Feuerwehr vermutet noch Glutnester im Innern des Teppichreste-Lagers. Mit einem großen Bagger sollte er daher Stück für Stück abgetragen werden. Angesichts der Sommerhitze berichtete der Sprecher von "enormen Belastungen" für seine Kollegen. Sie müssten sich in kurzen Abständen immer wieder abwechseln. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Auf dem Gelände hatte es bereits mehrfach gebrannt. Schon im Januar 2011 sowie im März 2012 war die Feuerwehr jeweils mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach Angaben der Feuerwehr war mindestens einmal ein technischer Defekt ursächlich.