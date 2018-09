Lagerhalle stürzt nach Großbrand fast komplett ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eschweiler (dpa/lnw) - Ein Großbrand hat eine riesige Lagerhalle in Eschweiler bei Aachen fast komplett zum Einsturz gebracht. Nur einige Außenwände standen am Dienstagvormittag noch, wie ein Sprecher der Stadt erklärte. Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten seit dem frühen Morgen die Flammen in dem rund 1500 Quadratmeter großen Gebäude bekämpft. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner zeitweise mit Lautsprecheransagen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Brand konnte nach Angaben des Sprechers am Morgen gelöscht werden. Die Brandursache und die Höhe des Schadens standen zunächst nicht fest.