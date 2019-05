Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eschbach (dpa/lrs) - Ein Feuer hat ein Sportheim in Eschbach (Landkreis Südliche Weinstraße) komplett zerstört. Vier Menschen erlitten bei dem Brand am Freitagabend eine Rauchvergiftung, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Sie hätten noch versucht, Dinge aus der Umkleidekabine zu retten. Die Ursache des Brandes und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.