Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erlensee/Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Küchenbrand sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach ersten Angaben der Polizei in Offenbach hatte in dem Doppelhaus in Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) auf dem Herd stehendes Essen Feuer gefangen. Wie es genau dazu kam und wer die Verletzten sind, war zunächst unklar. Die Feuerwehr barg einen der Verletzten aus dem verrauchten Haus. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.