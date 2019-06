Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erkrath (dpa/lnw) - In einer Grundschule in Erkrath (Kreis Mettmann) ist ein Feuer ausgebrochen. "Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an", sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Sonntag. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an. Die Brandursache war noch unklar. Mehr Einzelheiten gaben die Behörden nicht bekannt.