Lagerhalle in Erfurt ausgebrannt: Rauchwolken über der Stadt

Erfurt (dpa/th) - In Erfurt hat die Feuerwehr einen Brand in einer Lagerhalle gelöscht. Nach Angaben der Polizei standen am Montag große schwarze Rauchwolken über der Stadt. Verletzte habe es nicht gegeben, sagte ein Sprecher am späten Abend. Das Dach der Halle habe während der Löscharbeiten abgetragen werden müssen und das Gebäude sei einsturzgefährdet.

Laut Polizei gehört die Halle zu einer Firma für Autoverwertung. Es sollen unter anderem Reifen gebrannt haben. Für die Bevölkerung bestand nach Angaben des Sprechers keine Gefahr.