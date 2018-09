Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In einem Restaurant am Erfurter Domplatz hat es in der Nacht zu Montag gebrannt. Das Feuer sei in der Küche ausgebrochen, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Vermutlich habe sich Fett in einer Fritteuse entzündet. Das Inventar des Restaurants sei durch die Flammen und den Rauch stark beschädigt worden. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.