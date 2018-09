Brand in Erfurter Wohn- und Geschäftshaus: Sachschaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Erfurter Innenstadt hat am Sonntag einen Sachschaden von mindestens 100 000 Euro angerichtet. Der Verkaufsbereich im Erdgeschoss sei dabei fast völlig zerstört worden, teilte die Polizei mit. Menschen wurden nicht verletzt. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten jedoch vorsorglich auch die Bewohner benachbarter Häuser ihre Wohnungen verlassen. Die Brandursache sei noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.