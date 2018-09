Auto in Erfurt fängt Feuer: Verdacht auf Brandstiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein Auto ist in Erfurt vermutlich angezündet worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch sagte, haben Zeugen in der Nacht zum Mittwoch einen Mann beobachtet und gefilmt, wie er das Feuer an einem geparkten Kleinwagen legte. Die Polizei nahm noch in der Nacht einen 18-Jährigen wegen des Verdachts auf Brandstiftung fest. Er trug die gleiche Kleidung wie der gefilmte Brandstifter. Ob es sich wirklich um den Täter handelt, ist noch unklar. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, es entstand ein Schaden von 5000 Euro.