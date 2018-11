76-Jährige bei Brand in Schlafzimmer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Eine 76 Jahre alte Frau ist in Erfurt bei einem Brand in ihrem Schlafzimmer schwer verletzt worden. Die Frau hatte sich am Wochenende mit einem elektrischen Heizkissen ins Bett gelegt und zudem mit einer dicken Decke zugedeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Aufgrund des Hitzestaus entzündete sich in der Nacht die Bettdecke. Die Frau konnte schwer verletzt noch einen Nachbarn alarmieren. Sie kam ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden wurde auf rund 10 000 Euro geschätzt.