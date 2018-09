100 000 Euro Schaden nach Scheunenbrand bei Erfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Bei einem Scheunenbrand bei Erfurt ist hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer war in der Nacht zum Dienstag aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. In der vollständig zerstörten Scheune hätten sich Strohballen und landwirtschaftliches Gerät befunden, der Schaden werde auf 100 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr konnte den Brand noch in den frühen Morgenstunden löschen. Ein Brandsachverständiger soll nun klären, wie es zu dem Feuer kommen konnte.