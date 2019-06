Halle auf Mülldeponie in Erftstadt brennt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erftstadt (dpa/lnw) - In Erftstadt ist am Samstagmorgen eine Halle einer Mülldeponie in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen habe sich das Feuer über eine Förderbandanlage auf den dort gelagerten Müll ausgebreitet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. In der Halle befinde sich eine Müllsortieranlage. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Die Löscharbeiten liefen am Mittag noch. Laut Feuerwehr waren rund 150 Einsatzkräfte vor Ort. Das Dach der Halle stürzte während der Löscharbeiten ein, es bildete sich eine große Rauchwolke. Zuvor hatte der WDR berichtet.