Brand in Grundschule vermutlich von Kind verursacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erbach (dpa/lhe) - Das Feuer in einer Grundschule in Erbach im Odenwald ist vermutlich von einem Kind verursacht worden. Der Brand sei in dem Flur vor der Schulküche entstanden, teilte die Polizei in Darmstadt am Montag mit. Weitere Einzelheiten nannten die Ermittler zunächst nicht. Verletzt worden war bei dem Feuer am vergangenen Freitag niemand, die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Der Schaden beträgt etwa 70 000 Euro. Alle Kinder der acht Klassen waren von den Lehrern ins Freie gebracht worden.