Bauernhof in Eppishausen brennt zu großen Teilen nieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eppishausen (dpa/lby) - Auf einem Bauernhof in Eppishausen (Landkreis Unterallgäu) ist aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Ställe und Scheunen seien in der Nacht zum Sonntag komplett abgebrannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr konnte bei ihren Löscharbeiten allerdings verhindern, dass auch das angrenzende Wohnhaus in Brand geriet. Ein Pferd trug schwere Brandwunden davon. Weitere Pferde und Kühe konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Wie das Feuer ausbrechen konnte, war zunächst unklar. Auch zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.