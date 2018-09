Leiche in brennendem Auto gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eppendorf (dpa/sn) - In einem brennenden Auto ist im Landkreis Mittelsachsen eine Leiche gefunden worden. Das Fahrzeug habe am Freitagabend aus noch unbekannter Ursache auf einem Feldweg zwischen Großwaltersdorf (Eppendorf) und Großhartmannsdorf Feuer gefangen, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach dem Abschluss der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte auf dem Fahrersitz eine verbrannte tote Person. Die Identität sei noch zu klären.