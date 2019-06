Direkt aus dem dpa-Newskanal

Epenwöhrden (dpa/lno) - Bei einem Feuer in einem Stall mit 115 Kälbern in Epenwöhrden (Kreis Dithmarschen) sind mehrere Tiere ums Leben gekommen. Der Landwirt konnte rund 110 Kälber rechtzeitig aus dem Stall treiben, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Fünf Tiere konnten jedoch nicht gerettet werden. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Insgesamt waren laut Feuerwehr rund 50 Einsatzkräfte zwei Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt.